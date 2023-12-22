ПВО России сбила украинские дроны под Курском

ВСУ использовали беспилотник самолетного типа

Силы противовоздушной обороны ВС России пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт на российской территории. Сбито два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что первый беспилотник самолетного типа был обнаружен дежурными средствами ПВО над территорией Курской области в 22:00 21 декабря. Дрон был уничтожен.

Около 23:30 ВСУ предприняли очередную попытку устроить атаку объектов на территории Российской Федерации. Дрон был сбит над Курской областью.

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