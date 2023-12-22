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ПВО России сбила украинские дроны под Курском

08:11
  • пятница
  • 22 декабря 2023

ВСУ использовали беспилотник самолетного типа

Силы противовоздушной обороны ВС России пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт на российской территории. Сбито два украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны.

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В военном ведомстве уточнили, что первый беспилотник самолетного типа был обнаружен дежурными средствами ПВО над территорией Курской области в 22:00 21 декабря. Дрон был уничтожен.

Около 23:30 ВСУ предприняли очередную попытку устроить атаку объектов на территории Российской Федерации. Дрон был сбит над Курской областью.

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