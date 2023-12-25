Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

День тонких вибраций

Овны

Магия этого дня покажет, что в жизни многое возможно, стоит только захотеть. Обратитесь сегодня к небесам со своими просьбами и мечтами - там слышат даже скептиков.

Тельцы

Вы получите удовольствие от посещения концерта, корпоратива, утренника. В этих местах вы также можете познакомиться с талантливым или необычным человеком.

Близнецы

На работе сложится ситуация, выйти из которой вам поможет тонкий юмор и дипломатия. Если есть возможность, украсьте свое рабочее место, это поднимет настроение.

Раки

Коллекционеры сегодня смогут купить произведения искусства или получат их в подарок. Многие сегодня будут флиртовать в интернете, мечтать и улыбаться без причины.

Львы

Вы сможете бесконфликтно решить домашние проблемы. Но если начнете кричать и возмущаться – потерпите фиаско. Это день тонких вибраций, действуйте деликатно.

Девы

Хороший день для личной переписки, написания красивых поздравлений. Вы сможете найти общий язык даже с теми, кого считали слишком заносчивыми или угрюмыми.

Весы

Денежный дождь прольется на тех, кто лечит, тренирует или помогает создавать уют. Представители знака, занятые в других сферах, тоже смогут заработать, используя тонкий подход к людям.

Скорпионы

Венера в вашем знаке наслаждается общением с Нептуном, а вам вылечит душу искусство. Сходите на выставку, концерт или сделайте что-то красивое своими руками к Новому году.

Стрельцы

Это домашний день, так что даже если вам придется провести его на работе, подумайте, как добавить уюта в свое жилище. У вас получится выбрать удивительно красивые вещи!

Козероги

Вы получите удовольствие от поездок, разговоров с попутчиками или случайно встреченными знакомыми. Это приятный день для вас, наслаждайтесь каждым часом.

Водолеи

Это последняя рабочая неделя 2023 года, и надо же такому случиться – она очень удачна для вас! Если есть настроение, вкладывайтесь в карьеру, бизнес, заработки.

Рыбы

Венера в Скорпионе и Нептун в вашем знаке подружились, погрузив весь мир в розовые тона. Если вы отмечаете сегодня Рождество, то загадывайте желание, оно сбудется.

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