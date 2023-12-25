ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гороскоп на сегодня, 25 декабря, для всех знаков зодиака

00:01
  • понедельник
  • 25 декабря 2023

День тонких вибраций

Овны

Магия этого дня покажет, что в жизни многое возможно, стоит только захотеть. Обратитесь сегодня к небесам со своими просьбами и мечтами - там слышат даже скептиков.

Тельцы

Вы получите удовольствие от посещения концерта, корпоратива, утренника. В этих местах вы также можете познакомиться с талантливым или необычным человеком.

Близнецы

На работе сложится ситуация, выйти из которой вам поможет тонкий юмор и дипломатия. Если есть возможность, украсьте свое рабочее место, это поднимет настроение.

Раки

Коллекционеры сегодня смогут купить произведения искусства или получат их в подарок. Многие сегодня будут флиртовать в интернете, мечтать и улыбаться без причины.

Львы

Вы сможете бесконфликтно решить домашние проблемы. Но если начнете кричать и возмущаться – потерпите фиаско. Это день тонких вибраций, действуйте деликатно.

Девы

Хороший день для личной переписки, написания красивых поздравлений. Вы сможете найти общий язык даже с теми, кого считали слишком заносчивыми или угрюмыми.

Весы

Денежный дождь прольется на тех, кто лечит, тренирует или помогает создавать уют. Представители знака, занятые в других сферах, тоже смогут заработать, используя тонкий подход к людям.

Скорпионы

Венера в вашем знаке наслаждается общением с Нептуном, а вам вылечит душу искусство. Сходите на выставку, концерт или сделайте что-то красивое своими руками к Новому году.

Стрельцы

Это домашний день, так что даже если вам придется провести его на работе, подумайте, как добавить уюта в свое жилище. У вас получится выбрать удивительно красивые вещи!

Козероги

Вы получите удовольствие от поездок, разговоров с попутчиками или случайно встреченными знакомыми. Это приятный день для вас, наслаждайтесь каждым часом.

Водолеи

Это последняя рабочая неделя 2023 года, и надо же такому случиться – она очень удачна для вас! Если есть настроение, вкладывайтесь в карьеру, бизнес, заработки.

Рыбы

Венера в Скорпионе и Нептун в вашем знаке подружились, погрузив весь мир в розовые тона. Если вы отмечаете сегодня Рождество, то загадывайте желание, оно сбудется.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Гороскоп для всех знаков зодиака
Гороскоп для всех знаков зодиака
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.