Украинская армия несет большой урон

Реактивные системы залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили на купянском направлении скопления бронетехники украинской армии. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что действия артиллеристов координировались при помощи беспилотников, их операторы зафиксировали попадания и уничтожение техники ВСУ, сообщает РИА Новости.

Наши основные цели – это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки Krab, американские М777.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что за полгода потери ВСУ на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч единиц бронетехники, включая 766 танков. При этом украинская армия ценой колоссальных потерь сумела лишь незначительно продвинуться на запорожском направлении, не преодолев даже тактическую зону обороны российских войск.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, не оправдались, а военные методички НАТО не работают. Политик отметил, что ситуация на фронте очень сложная для украинской армии.

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