Венгрия против вступления Украины в ЕС

Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении, потому что на ее территории продолжается вооруженный конфликт и там находятся российские военнослужащие. Об этом заявил в четверг, 21 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как заявил политик в эфире телеканала HIRTV, в настоящее время не представляется возможным даже точно определить ни размеры территории Украины.

Мы говорим о стране, на территории которой находятся российские солдаты. Мы их тоже будем принимать?

Ранее Орбан, комментируя причины, по которым он не наложил вето на решение ЕС о начале переговоров по вступлению Украины, заявил, что "они хотят дать Украине некий стимул для продолжения войны, они попросили меня не вмешиваться в этот вопрос", при этом Будапешт ничего не теряет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии является политизированным при том, что их несоответствие критериям членства в интеграционном объединении очевидно всем.

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