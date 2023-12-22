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Россия помешала закупке истребителей Украиной

08:31
  • пятница
  • 22 декабря 2023

В Киеве пожаловались, что Москва постоянно мешает ему покупать оружие

Контракт на закупку Украиной истребителей за рубежом был сорван Россией. Москва постоянно мешает Киеву закупать оружие на мировом рынке, пожаловался украинскому изданию "Экономическая правда" гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

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Бельбас утверждает, что может привести множество примеров сорванных сделок. В частности, недавно Киев нашел истребители в одной стране – по словам украинского чиновника, "на другом конце планеты". Украинские представители начали договариваться о покупке, минобороны подтвердило, что они нужны.

Однако, как утверждает Бельбас, одно из писем об этом соглашении попало в руки российских дипломатов, которые использовали его для давления на местных чиновников. В итоге власти страны были вынуждены отказать Киеву и расторгли сделку, передает РИА Новости.

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