Собянин: В Москве сформирован крупнейший в стране топливно-энергетический комплекс

Жители города обеспечены теплом и светом

В Москве сформирован крупнейший в стране топливно-энергетический комплекс. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, теплом и электричеством жителей города ежедневно обеспечивают более 120 тысяч специалистов. За последние 10 лет Москва стала вдвое ярче, а также европейским лидером по развитию и использованию электротранспорта.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве курсирует уже свыше 1300 электробусов на более чем 100 маршрутах. В столице сейчас работают два дома для электробусов: "Красная Пахра" и "Митино". Скоро откроется еще один — "Салтыковка".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"