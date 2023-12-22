ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В Москве сформирован крупнейший в стране топливно-энергетический комплекс

08:45
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Жители города обеспечены теплом и светом

В Москве сформирован крупнейший в стране топливно-энергетический комплекс. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, теплом и электричеством жителей города ежедневно обеспечивают более 120 тысяч специалистов. За последние 10 лет Москва стала вдвое ярче, а также европейским лидером по развитию и использованию электротранспорта.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве курсирует уже свыше 1300 электробусов на более чем 100 маршрутах. В столице сейчас работают два дома для электробусов: "Красная Пахра" и "Митино". Скоро откроется еще один — "Салтыковка".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Павильон "Атом" на ВДНХ
Павильон "Атом" на ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.