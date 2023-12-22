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В АТОР прокомментировали сообщения об изъятии загранпаспортов россиян

08:56
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Ассоциации известно о двух таких случаях

В Ассоциации туроператоров России располагают сведениями о двух случаях изъятия загранпаспортов россиян из-за опечаток в документах. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, сообщает РБК.

Первый случай — опечатка в имени, второй случай — пропущена буква в названии города. Мониторим ситуацию, поскольку раньше ничего подобного не было.

Комментарии из ФСБ и других компетентных ведомств по этому вопросу пока не поступали.

Ранее в декабре начали действовать поправки в российское законодательство, определяющие правила сдачи заграничных паспортов для граждан России, которым временно ограничен выезд за пределы страны. Сделать это необходимо в течение пяти дней после получения уведомления, а после отмены ограничения на выезд документ вернут.

В стране обсуждалась идея ускорения процесса выдачи загранпаспортов за дополнительную плату, однако против этого выступило МВД. Ведомство объяснило, что действующий срок установлен для проведения проверки заявителя на предмет ограничений в выезде за рубеж, поэтому сокращать его нельзя.

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