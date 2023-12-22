Используются натовские методички

Будущих диверсантов готовят украинские силовики в спецшколах под Харьковом. Подростков по натовским методичкам обучают взрывному делу, сообщил со ссылкой на собственные источники подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По данным военного эксперта, курсы по минно-взрывному делу организованы на базе гражданского учебного заведения в Харькове. Принимают юношей и девушек старше 16 лет, обучение идет по натовским методическим рекомендациям.

Марочко подчеркнул, что наглядные пособия и техническое оснащение аудиторий привезли на Украину из западных стран под видом гуманитарной помощи. Подростков учат собирать из подручных материалов самодельные взрывные устройства, устанавливать и обезвреживать минные заграждения, передает РИА Новости.

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