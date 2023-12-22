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В ФРГ предупредили о последствиях отказа Украины от транзита российского газа

09:16
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Это станет ударом для всей Европы

Европейские страны столкнутся с проблемами из-за отказа Украины от транзита российского газа в Европу. С таким предупреждением выступает германское издание Focus.

Как отмечают журналисты, Киев не хочет отправлять российский газ в Европу с 2025 года. Однако что европейский рынок газа тесно взаимосвязан, в итоге топливо может стать для немецких потребителей слишком дорогим.

Профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова предупредила, что это может привести также к перемещению производства — до 10% немецких промышленных производственных мощностей могут быть навсегда перенесены за границу.

Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2023 года Япония приобрела у российской стороны природный газ на 3,2 миллиарда долларов. Президент России Владимир Путин отмечал, что Япония продолжает закупать энергоносители у российских компаний.

Что касается Европы, российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что "Газпром" – надежный партнер, который никогда не срывал поставок газа и сейчас продолжает его поставлять. Так глава государства объяснил, почему российский газ продолжает поступать в страны Европы.

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