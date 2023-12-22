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Путин одобрил передачу акций "Рольфа" в управление Росимущества

09:29
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Глава автодилера Сергей Петров объявлен в розыск

Росимущество примет во временное управление акции автодилера "Рольф" и его дочерние компании. Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, это касается 660 759 610 акций "Рольфа", принадлежащих кипрскому офшору "Деланс лимитед", 15 198 акций "Рольфа", принадлежащих "Рольф моторс", а также всех долей в уставном капитале "Рольф моторс", "Рольф эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф тех".

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В конце июня 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и еще нескольких руководителей компании. Их обвиняют в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Петров, бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск, напоминает ТАСС.

По данным на 2022 год, компанией "Рольф" на 99,99% владеет кипрский офшор "Деланс лимитед". Дилерская сеть охватывает Москву и Санкт-Петербург. Портфель компании включает 21 автомобильную марку и мотоциклетный бренд.

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