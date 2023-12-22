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Минздрав рассказал о состоянии детей с поезда Тюмень — Адлер

09:42
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Ранее в нем скончалась 12-летняя девочка

Врачи обнаружили грипп типа A у 16 из 86 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер и доставленных в инфекционную больницу. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения России.
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В ведомстве уточнили, что у остальных 70 малолетних пациентов — ОРВИ. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщает ТАСС.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что вечером 20 декабря потребовалась медицинская помощь одному из 125 детей, которые следовали из лагеря в Адлере в Тюмень поездом. К составу, который в это время находился на территории Саратовской области, прибыли медики, детей сняли с поезда.

Затем выяснилось, что 12-летняя пассажирка поезда скончалась — приехавшим к составу врачам оставалось лишь констатировать смерть. Возбуждено уголовное дело, им занимается Следственный комитет.

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