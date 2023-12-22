Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент напомнил про роль энергетического комплекса в развитии страны

Энергетический комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики. Об этом в пятницу, 22 декабря, напомнил президент России Владимир Путин, поздравляя работников энергокомплекса с профессиональным праздником.

Российский лидер напомнил про важнейшую роль энергетики в российской экономике и в обеспечении должного качества жизни миллионов людей, сообщает пресс-служба Кремля.

Отрадно, что вы встречаете свой профессиональный праздник значимыми достижениями, стремитесь эффективно решать масштабные, востребованные временем задачи, главные из которых – модернизация генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение современных цифровых и ресурсосберегающих технологий, восстановление энергосистем Донбасса и Новороссии. И конечно, важно в полной мере использовать бесценный опыт ветеранов отрасли, беречь и развивать их трудовые традиции.

Мэр столицы Сергей Собянин, поздравляя энергетиков с праздником, отметил, что в Москве сформирован крупнейший в стране топливно-энергетический комплекс, за последние 10 лет город стал вдвое ярче. Теплом и электричеством москвичей ежедневно обеспечивают более 120 тысяч специалистов.

Также московские энергетики участвуют в восстановлении энергетической инфраструктуры в Донецке и Луганске — городах-побратимах российской столицы, над которыми Москва взяла шефство.

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