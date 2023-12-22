ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Торговые центры и рестораны Москвы украсили гирляндами и инсталляциями

10:15
  • пятница
  • 22 декабря 2023

По вечерам зажигаются миллионы огней

Москву продолжают украшать в преддверии Нового года. Праздничную иллюминацию установили уже на более чем 72 тысячах объектов бизнеса, сообщил Сергей Собянин. Гирлянды и инсталляции украсили торговые центры, рынки, магазины и рестораны.

"По вечерам зажигаются миллионы огней. На дорогах, природных территориях, в парках создается ощущение волшебства и праздника", – отметил мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в московских парках в конце декабря откроется три новых филиала усадьбы Деда Мороза. Кроме того, горожане могут отправить Деду Морозу письмо. Для этого в столице установлено более 150 специальных ящиков.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Новогодняя иллюминация
Новогодняя иллюминация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.