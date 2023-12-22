Собянин: Торговые центры и рестораны Москвы украсили гирляндами и инсталляциями

По вечерам зажигаются миллионы огней

Москву продолжают украшать в преддверии Нового года. Праздничную иллюминацию установили уже на более чем 72 тысячах объектов бизнеса, сообщил Сергей Собянин. Гирлянды и инсталляции украсили торговые центры, рынки, магазины и рестораны.

"По вечерам зажигаются миллионы огней. На дорогах, природных территориях, в парках создается ощущение волшебства и праздника", – отметил мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в московских парках в конце декабря откроется три новых филиала усадьбы Деда Мороза. Кроме того, горожане могут отправить Деду Морозу письмо. Для этого в столице установлено более 150 специальных ящиков.

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