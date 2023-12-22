Запад взвешивает последствия использования российских активов

Их общая сумма оценивается в 300 миллиардов долларов

Верховная рада Украины вот-вот примет очередной закон о мобилизации, в рамках которого под ружье собираются поставить инвалидов и женщин. Впрочем, и на этом, судя по заявлениям главы украинского СНБО Данилова, киевский режим останавливаться не собирается.

"Определенное время считалось, что война - это сугубо дело военных, а остальные могут жить своей жизнью. Однако это надо заканчивать, так уже не работает. Ситуация такова, что сейчас все граждане Украины должны принимать участие в этой войне, а не выборочно", - заявил Данилов.

Таким образом украинские власти пытаются показать Западу, что не все еще потеряно. Нужна лишь финансовая подпитка. А с этим проблемы. США так и не смогли согласовать новый пакет помощи. ЕС тоже. И не факт, что в новом году это в итоге случится. Оттого в Белом Доме, пишут американские СМИ, судорожно ищут другие способы финансовой подпитки для Киева. Один из вариантов - использование замороженных на Западе российских активов, которые оценивают в 300 миллиардов долларов.

"Несмотря на юридические оговорки, политики взвешивают последствия использования российских активов на сумму 300 миллиардов долларов для помощи военным усилиям Киева. Администрация Байдена начала срочные обсуждения с союзниками по поводу использования этих средств на фоне того, как финансовая поддержка ослабевает", - пишет New York Times.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя эту тему, заявил, что журналисты слишком торопят события. И пока об использовании, а вернее сказать, о воровстве российских активов речи не идет. То есть Байден все же рассчитывает договориться с Конгрессом. Или же в Вашингтоне надеются на то, что страны ЕС согласуют финансовый пакет помощи Украине. А также ее членство в ЕС, против чего категорически выступает Венгрия, задаваясь вполне логичным вопросом.

"Не надо быть ученым, чтобы понимать, что это решение принесет много вреда. Мы не подготовлены. Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать в Евросоюз?", - сказал Виктор Орбан.

Впрочем, эти нюансы Брюссель, похоже, не особенно волнуют. Из США дали команду принять Украину. Значит, надо принять, дабы хоть как-то поддержать боевой дух украинцев, которых хотят уже в массовом порядке отправлять на убой. По данном российского Минобороны, с начала СВО убитыми и ранеными ВСУ уже потеряли свыше 380 тысяч человек. Но Запад настаивает: войну необходимо продолжать.

"Я уже давно говорю, что мы водим Украину за нос. Думаю, что настойчивые призывы принять Украину в НАТО были огромной ошибкой. Когда в апреле 2008 года мы объявили, что мы собираемся добиваться этой цели, Путин ясно дал понять, что не допустит этого. Именно это сейчас и происходит. Украина уже потеряла значительную часть своих территорий и, думаю, потеряет еще больше. В конечном счете она превратится в абсолютно недееспособное государство", - указал Джон Миршаймер, профессор Чикагского университета.

Причем его населению потом еще предстоит расплачиваться за ту помощь, которую ей оказывает Запад. Потому как выделяется она не на безвозмездной основе, а в виде кредитов. Гасить их, подсчитали немецкие журналисты, Украине придется в течение 35 лет. И это по самым оптимистичным прогнозам.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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