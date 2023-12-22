Зона боевых действий на Ближнем Востоке расширяется

В Ливане во время налета израильской авиации погибли мирные жители

Элитный жилой район Газы. Он же, как заявляет ЦАХАЛ, главный опорный пункт бригад "Аль-Кассама" и функционеров политбюро ХАМАС. Накануне в квартал Эш Шуджайя ворвался израильский спецназ. А сегодня военные сообщили - квадрат полностью взят под контроль. Во время рейда солдаты обнаружили новую разветвленную сеть тоннелей. Якобы по ним передвигались командиры высшего звена ХАМАС. Ударами с воздуха подземные ходы, а с ними и более 100 зданий были уничтожены.

Военные также сообщили, что им удалось захватить в плен десятки палестинцев. И среди них - командир роты ХАМАС, которая напала на израильские кибуцы 7 октября и расправилась с мирными жителями.

"Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост - сдаться или умереть. У них нет и не будет другого выбора. Мы работаем изо всех сил, чтобы Газа больше никогда не представляла опасность для Израиля", - заявил Биньямин Нетаньяху, премьер министр Израиля.

ХАМАС в ответ на предложение Нетаньяху о капитуляции обстрелял Тель-Авив. Причем впервые за последний месяц - из самой Газы. Ракеты попали в жилой дом и припаркованные машины.

Сирены воздушной тревоги прервали и встречу израильских парламентариев с делегацией сената Франции. Чиновникам пришлось срочно уходить в бомбоубежище.

За сутки, во время атак ЦАХАЛ в анклаве погибли не меньше 10 человек. Вновь обстрелян госпиталь "Аш - Шифа". Хотя, никаких военных объектов ХАМАС там так и не нашли. И этот факт сегодня подтвердили представители ВОЗ.

В Рафахе, рассказывают представители международных организаций, беженцам остро не хватает продуктов. На весь лагерь - 30 кастрюль с отварной фасолью. Этого недостаточно даже для того, чтобы накормить детей.

Но самая главная опасность - зона боевых действий расширяется. Российские дипломаты в ООН предупреждают - ситуация на Ближнем Востоке может обернуться крупным региональным конфликтом.

"Участившиеся налеты израильских ВВС на сирийские объекты, прежде всего аэропорты в Дамаске и Алеппо, которые служат основными воротами для ввоза в Сирию ооновской гумпомощи, а также нарастающие обмены ударами на "Голубой линии" между Ливаном и Израилем рискуют втянуть Сирию в полномасштабную региональную конфронтацию. Этого никак нельзя допустить", - отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский.

Опасения российских дипломатов подтверждаются. В Ливане во время налета израильской авиации погибли мирные жители. "Хезболла" нанесла ответный удар по приграничному городку Авивим. Мина, как утверждают в шиитском движении, попала в броневик. Четверо израильских военных тяжело ранены.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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