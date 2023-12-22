Семья Героя России Романа Филипова посетила место его последнего боя в Сирии

Летчик погиб пять лет назад
Семья Героя России майора Романа Филипова посетила место его последнего боя в Сирии. В церемонии приняли участие родители, вдова и дочь летчика, а также командиры и военнослужащие российской группировки войск в республике.
Они почтили память Филипова минутой молчания и установили на месте его гибели мемориальную табличку. Памятный знак изготовили на родине героя - в Воронеже.
Летчик погиб пять лет назад. Его штурмовик сбили боевики. Филипов отвел самолет от жилых домов и катапультировался, но попал в окружение. Он до последнего вел неравный бой с террористами, после чего подорвал себя гранатой.
За мужество и отвагу при исполнении воинского долга майора посмертно наградили званием Героя.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"