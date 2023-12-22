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Семья Героя России Романа Филипова посетила место его последнего боя в Сирии

11:48
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Летчик погиб пять лет назад

Семья Героя России майора Романа Филипова посетила место его последнего боя в Сирии. В церемонии приняли участие родители, вдова и дочь летчика, а также командиры и военнослужащие российской группировки войск в республике.

Они почтили память Филипова минутой молчания и установили на месте его гибели мемориальную табличку. Памятный знак изготовили на родине героя - в Воронеже.

Летчик погиб пять лет назад. Его штурмовик сбили боевики. Филипов отвел самолет от жилых домов и катапультировался, но попал в окружение. Он до последнего вел неравный бой с террористами, после чего подорвал себя гранатой.

За мужество и отвагу при исполнении воинского долга майора посмертно наградили званием Героя.

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Семья Героя России Романа Филипова на месте его последнего боя в Сирии
Семья Героя России Романа Филипова на месте его последнего боя в Сирии
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