Во Владивостоке "закипело" море

Причина такого эффекта - резкое похолодание

Свидетелями завораживающего природного явления стали жители Владивостока. Там "закипело" море - над его поверхностью образовался пар.

Из-за густой дымки кажется, будто корабли плывут в облаках. Причина такого эффекта - резкое похолодание. И как результат - разница температур над морем и в воде. Как сообщают метеорологи, в эти дни почти во всем Приморском крае впервые за 20 лет установились аномальные морозы. Местами температура воздуха ночью опускается до минус 43 градусов. Это приблизительно на десять градусов ниже климатической нормы.

Резкое похолодание после оттепели ожидает и столичный регион. Сначала скандинавский циклон принесет в Москву сильные снегопады. А уже в воскресенье столбики термометров начнут опускаться. Предупреждают горожан и о низком атмосферном давлении.

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