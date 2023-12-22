Доктор Валюшка: история 11-летнего волонтера из Челябинска

В паллиативном центре больницы она проводит практически вс свободное время

Дважды в неделю в отделение паллиативной помощи приходит радость. "Наша радость" - именно так между собой пациенты называют 11-летнюю девчушку Валю. По-взрослому уверенно и обстоятельно Валя объясняет, что нужно делать. Уже три года в отделении для неизлечимо больных она проводит занятия по арт-терапии. Сначала показывает, потом - помогает. Снисходительна к ошибкам, терпелива и доброжелательна. Педагогике девочку никто не учил. Валя говорит: "Само собой получается". Эффект - поразительный. Пациенты признаются - хандру как рукой снимает.

Однажды Валя пришла к маме на работу и увидела, как с пациентами занимаются волонтеры. Втянулась. Да так, что переняла у них эстафету.

"Со мной весело. Мы разговариваем, кто-то рассказывает, как он жил, кто-то рассказывает стихи, песни поет", - говорит Валя.

После школы девочка спешит в отделение. Чтобы проводить занятия интересно, много читает, осваивает новые техники. Мама заметила - общение со старшими дает дочке много знаний.

Врачи отделения подметили поразительные психологические результаты - пациенты стали чуть больше улыбаться, ждут прихода Вали, радуются встрече. И хотя у девочки нет никаких познаний в медицине, между собой юного волонтера уже называют "доктор Валюшка".

Помимо занятий, которые проводит Валя, - обязательный обход по палатам и выставка работ. Поделки из бумаги, пластилина, папье-маше, рисунки еженедельно обновляются.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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