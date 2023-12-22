В России БПЛА начали доставлять на позиции провизию и боеприпасы

Об этом рассказали в Министерстве обороны

Российские военные под Артемовском начали использовать беспилотники для доставки провизии и боеприпасов на позиции в первой линии обороны. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что в логистических целях БПЛА применяют только в случае крайней опасности для транспорта, сообщает ТАСС.

В ходе ведения активной обороны подразделения беспилотной авиации соединений ВДВ Южной группировки войск помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ применяются и в качестве средств доставки воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов подразделениям закрепления, которые удерживают первую линию обороны от украинских формирований, пытающихся прорваться сквозь наши позиции.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что специальная военная операция (СВО) выявила ряд минусов, над решением этих проблем необходимо работать. В частности, президент указал, что крайне важно наращивать число беспилотников.

До того в "Ростехе" рассказали, что расширение производства беспилотников поможет кратно увеличить выпуск моделей "Куб", "Ланцет", "Гранат", "Тахион".

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