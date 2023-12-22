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Американский генерал призвал Зеленского брать пример с Гитлера

10:28
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Призыв в армию и промышленность должны работать, как в нацистской Германии

Украина должна улучшить систему призыва и производить оружие на своей территории. Киевскому режиму надо взять на вооружение опыт гитлеровской Германии в конце Второй мировой войны, советует бывший командующий силами США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

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По словам Ходжеса, сейчас слишком много мужчин и женщин призывного возраста, слоняющихся по Украине, которые должны быть в армии. И еще тысячи украинцев призывного возраста осели в Германии, Польше, Румынии. Киеву надо исправить систему призыва, чтобы эти здоровые, годные мужчины и женщины надели военную форму, заявил отставной генерал в эфире YouTube-канала Perun.

Также Киев может брать за образец действия гитлеровского руководства Германии по производству боеприпасов и вооружений. Ходжес напомнил киевскому руководству, что в конце Второй мировой войны немецкие города лежали в развалинах, но производство самолетов для Люфтваффе в 1944 году достигло пика. Генерал считает, что и Украина сможет достичь подобных результатов.

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