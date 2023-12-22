Это может стать ответом на враждебные действия Вашингтона

В России необходимо запустить законодательную процедуру, которая позволит в качестве ответных мер принять решение о конфискации американских активов. Такое предложение в пятницу, 22 декабря, высказал депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Политик предложил не дожидаться, пока Вашингтон начнет конфисковывать российскую собственность и активы, находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов, под предлогом санкций, сообщает РИА Новости.

Администрация Байдена и ее прихвостни должны помнить, что за каждое преступное решение последует соизмеримый ответ и наказание. Несправедливость и воровство в особо крупных размерах российской государственной собственности заставляет наше общество идти на зеркальные меры. Россия всегда чтила неприкосновенность чужой государственной и частной собственности. Чужого России не надо, но сейчас ей просто не оставляют выбора.

Разговоры на Западе о том, что замороженные в рамках рестрикций российский активы могут быть конфискованы и переданы Украине, ведутся уже давно. Москва предупреждала, что это нарушение норм международного права и неприкрытый грабеж, который не останется без должной реакции.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что указы президента Владимира Путина по передаче российским юрлицам прав и активов совместных предприятий "Газпрома" с германской Wintershall Dea и австрийской OMV не означают, что Россия начала процесс изъятия активов инвесторов из недружественных стран.

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