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Собянин выделил дополнительные деньги на средства реабилитации инвалидов

10:35
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Нуждающиеся смогут как сами купить нужные средства реабилитации, так и компенсацию

На реабилитацию инвалидов, среди которых более 50 тысячи детей, выделят дополнительные средства. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Нуждающиеся смогут получить как технические средства реабилитации, так и компенсацию за их покупку. Это абсорбирующее белье, коляски, ортопедическая обувь, протезы рук и ног, противопролежневые подушки и матрасы, трости, устройства для чтения и специальные медицинские изделия.

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