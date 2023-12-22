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Посол России рассказал о состоянии контрактов с Арменией в сфере ВТС

11:10
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Ереван обвинял Москву в срыве поставок оружия

Практически все заключенные Россией и Арменией контракты в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) выполнены в срок и качественно. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказал российский посол в Ереване Сергей Копыркин.
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Дипломат напомнил про давние традиции сотрудничества двух государств в этой области, сообщает ТАСС.

Практически все заключенные контракты либо уже выполнены, в срок и качественно, либо находятся на заключительной стадии реализации. Обсуждаются также и новые соглашения между нашими странами в области ВТС.

Копыркин подтвердил, что по ряду договоров имеются "вопросы, связанные с обязательствами российских предприятий по выполнению государственного оборонного заказа", однако это рабочие вопросы, которые решаются в диалоговом формате.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в сфере поставок вооружений и военной техники из России "проблемы есть". По утверждению политика, Москва затягивает поставки Еревану оружия и военной техники, поскольку "Россия сама нуждается в вооружении".

При этом заместитель министра обороны республики Грачья Саркисян уверял, что Армения не вынашивает планы судиться с Россией. По утверждению представителя армянского оборонного ведомства, "поставки оружия не было, но до суда не дойдет".

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Сергей Копыркин
Сергей Копыркин
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