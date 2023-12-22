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В Подмосковье задержали подозреваемых в диверсии на железной дороге

11:20
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Они подожгли релейный шкаф

В Московской области сотрудники полиции задержали двух молодых людей по подозрению в поджоге релейного шкафа возле железнодорожных путей. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказали в пресс-службе управления на транспорте Министерства внутренних дел России по Центральному федеральному округу.
В Запорожской области задержали диверсионную группу

Как сообщает "МВД Медиа", преступление было совершено в Ступинском районе на перегоне "Михнево – Усады".

Задержанные жители Подмосковья 2005 и 2006 года рождения рассказали, что решились на поджог релейного шкафа за денежное вознаграждение, а предложение о противоправном деянии им поступило в мессенджер от неизвестного лица.

Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов. Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей.

Председатель НАК, глава ФСБ Александр Бортников предупреждал, что Украина с подачи Запада развернула беспрецедентную кампанию по расшатыванию ситуации внутри России. При этом значительно выросло число диверсий и терактов, организованных Киевом при кураторстве, прежде всего, США и Великобритании.

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