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На Лужнецкой набережной появится городская площадь и торговая галерея

11:21
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Это повысит привлекательность локации

Торговая галерея, творческие и спортивные студии, рестораны и общественные пространства появятся на Лужнецкой набережной. Все это будет создано за счет инвестора, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Реконструкция набережной сформирует удобный маршрут от Парка Горького и Нескучного Сада до "Лужников".

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что к 2026 году большинство фланерных маршрутов в районе Воробьевых гор и Парка Горького будут проходить через Лужнецкую набережную. Это позволит перераспределить прогулочные сценарии и повысить привлекательность локации.

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