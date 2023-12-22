На Лужнецкой набережной появится городская площадь и торговая галерея

Это повысит привлекательность локации

Торговая галерея, творческие и спортивные студии, рестораны и общественные пространства появятся на Лужнецкой набережной. Все это будет создано за счет инвестора, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Реконструкция набережной сформирует удобный маршрут от Парка Горького и Нескучного Сада до "Лужников".

В свою очередь главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что к 2026 году большинство фланерных маршрутов в районе Воробьевых гор и Парка Горького будут проходить через Лужнецкую набережную. Это позволит перераспределить прогулочные сценарии и повысить привлекательность локации.

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