Россия подготовила зеркальный ответ на развертывание ракет США в Европе и АТР

Вашингтону не следует сомневаться в решимости Москвы

Москва готова принять политические решения в ответ на развертывание Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот момент назревает, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.

Рябков подчеркнул: у Вашингтона не должно быть сомнений в решимости Москвы зеркально ему ответить. Необходимые политические решения будут приняты оперативно.

Дипломат отметил рвение, с которым США продвигаются к реализации планов по скорейшему развертыванию ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Едва ли не единственным препятствием на этом пути оставалась незавершенность разработки перспективных вооружений этого класса американским ВПК. Однако в последнее время американцы достигли в этой области определенного прогресса, в последние дни много разговоров о том, что вот-вот начнется развертывание таких систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал замминистра в интервью агентству "Интерфакс".

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