ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны Украины пообещало любым способом набрать солдат в ВСУ

11:41
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Мобилизационная кампания в стране потерпела крах

Необходимое для пополнения рядов Вооруженных сил Украины число людей все равно будет набрано любыми способами, в том числе путем мобилизации. Такое заявление в пятницу, 22 декабря, сделал спикер украинского Министерства обороны Илларион Павлюк.

Глава российского Генштаба назвал потери ВСУ при контрнаступлении
ВСУ потеряли до 250 военнослужащих на донецком направлении

Чиновник отметил в комментарии местным СМИ, что добирать бойцов в ряды ВСУ все равно придется, несмотря на трудности с мобилизацией, сообщает РИА Новости.

Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать.

Ранее глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что граждане, уехавшие из страны, должны быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины, поскольку это было бы справедливо. Политик пригрозил уехавшим с Украины наказанием за уклонение от призыва, но не смог рассказать, в чем оно будет заключаться.

Украинская армия испытывает критическую нехватку личного состава, а методы мобилизации, продленной до февраля 2024 года, вызывают все большее возмущение в стране. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Украина провела девять волн мобилизации, сейчас продолжается десятая, при этом в ВСУ призывают даже ограниченно годных к военной службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.