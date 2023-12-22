Мобилизационная кампания в стране потерпела крах

Необходимое для пополнения рядов Вооруженных сил Украины число людей все равно будет набрано любыми способами, в том числе путем мобилизации. Такое заявление в пятницу, 22 декабря, сделал спикер украинского Министерства обороны Илларион Павлюк.

Чиновник отметил в комментарии местным СМИ, что добирать бойцов в ряды ВСУ все равно придется, несмотря на трудности с мобилизацией, сообщает РИА Новости.

Мы, конечно, заинтересованы набирать как можно больше людей механизмами рекрутинга. Но, поскольку есть необходимость защитить государство, мы все равно доберем то количество людей, которое нужно, чтобы защитить Украину. Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать.

Ранее глава украинского Министерства обороны Рустем Умеров заявил, что граждане, уехавшие из страны, должны быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины, поскольку это было бы справедливо. Политик пригрозил уехавшим с Украины наказанием за уклонение от призыва, но не смог рассказать, в чем оно будет заключаться.

Украинская армия испытывает критическую нехватку личного состава, а методы мобилизации, продленной до февраля 2024 года, вызывают все большее возмущение в стране. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что Украина провела девять волн мобилизации, сейчас продолжается десятая, при этом в ВСУ призывают даже ограниченно годных к военной службе.

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