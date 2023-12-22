МИД России рассказал, что может привести к разрыву дипотношений с США

Диалог Москвы и Вашингтона по многим направлениям уже свернут

Соединенным Штатам не стоит пребывать в иллюзии, что Россия "держится обеими руками" за сохранение дипломатических отношений. Такое заявление сделал в пятницу, 22 декабря, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как подчеркнул дипломат, в Москве готовы к любым дальнейшим сценариям, хотя по собственной инициативе не собираются разрывать дипотношения с Вашингтоном, сообщает "Интерфакс".

Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще. Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться.

Ранее депутат Государственной думы Михаил Шеремет предложил не дожидаться, пока Вашингтон начнет конфисковывать российскую собственность и активы, находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов, под предлогом санкций, и предпринять превентивные меры — начать изымать американские активы в России.

При этом в Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин понимает значимость диалога с США и готов сотрудничать с американским лидером, который будет реализовывать "более конструктивный" подход.

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