Россия переходит к завершающему этапу СВО

Конфликт на Украине закончится скоро. Армия России начинает готовиться к финальному этапу спецоперации, а Владимиру Зеленскому пора приготовиться к катастрофе, пишет китайское издание Sohu.

Аналитики напоминают, что к концу декабря Украине придет последний пакет помощи из США. Белый дом сам, фактически, заявил, что Москва окончательно добьет Киев и победит. Наплевав на судьбу Украины, США оказывают России большую услугу, и после декабря российские военные начнут готовиться к завершающему этапу спецоперации.

Авторы материала объясняют свои выводы тем, что без американской поддержки ВСУ не смогут долго продержаться на поле боя. А координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о последнем пакете военной помощи Украине – ресурсы, по его словам, исчерпаны.

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