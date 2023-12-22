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Финляндия заявила о подготовке Запада к новой холодной войне с Россией

12:21
  • пятница
  • 22 декабря 2023

В Хельсинки предупреждают о значительных ресурсах Москвы

Западные государства готовятся к новой холодной войне с Россией. Такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
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По словам политика, западные государства вступили в "новую холодную войну" с Россией на фоне увеличения военного производства ради дальнейшей поддержки Украины и противостояния Москве.

При этом Хяккянен, которого цитирует Politico, напомнил про способность России продолжать конфликт с Украиной еще много лет.

Тем временем начальник генштаба Чехии Карел Ржегка заявил, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только путем запугивания. По его мнению, "война с Россией" не является невообразимой, хоть и неправдоподобна в настоящий момент, поэтому Западу важно продемонстрировать способность и волю защищаться.

Политолог Сергей Марков отмечал, что идеология гибридной войны Запада против России заключается в инструментальной русофобии, при этом западные государства "начали дискуссию о том, на каких условиях заключать мир с Россией".

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