Городской вокзал и площадь построят рядом со станцией МЦД-3 "Останкино"

Всего будет построено и реконструировано около 7,8 километра улично-дорожной сети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев отметил, что развитие территорий вдоль путей Московских центральных диаметров - это показательный процесс, благодаря этому проекту улучшается транспортная доступность территории и ее обслуживание общественным транспортом.

Как уточнил замглавы города, примером такой работы станет проект развития территории у станции "Останкино" МЦД-3.

"В целом на участке в 240 гектаров планируется строительство около 10 тысяч квадратных метров недвижимости. Главным из будущих объектов станет создание городского вокзала на базе станции "Останкино", - сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Кроме того, будет обеспечен удобный подъезд к вокзалу на общественном и личном транспорте.

"Для улучшения транспортной доступности планируется построить трамвайную линию от Аргуновской улицы до станции "Останкино" протяженностью 3,5 километра. Всего будет построено и реконструировано около 7,8 километра улично-дорожной сети, а также будет организована новая городская площадь рядом со станцией", - добавила Княжевская.

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