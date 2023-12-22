Рябков объяснил пробуксовку обсуждения обмена заключенными с США

Вашингтон пытается выжать максимум выгоды

Американские власти пытаются "получить для себя больше, а отдать по минимуму" в вопросе обмена заключенными с Россией. Об этом в пятницу, 22 декабря, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Чиновник напомнил, что "это очень трудный процесс, даже когда он ведется конфиденциально за закрытыми дверями", сообщает "Интерфакс".

Но речь о судьбах людей, которые реально находятся в крайне тяжелых жизненных ситуациях, поэтому вот так взвешивать на весах в публичной плоскости — это в принципе невозможно.

Российский лидер Владимир Путин, подводя итоги 2023 года в прямом телеэфире, заявлял, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными. Президент, отвечая на вопрос американской журналистки, "почему бы им не вернутся на родину", поинтересовался, "а почему бы им не совершать правонарушения на территории России".

В Госдепартаменте утверждали, что передавали Москве свои инициативы по обмену заключенными, однако российская сторона их якобы отвергла. 21 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что США прорабатывают новое предложение в этой сфере.

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