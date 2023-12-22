Российская ПВО уничтожила несколько украинских дронов над Брянской областью

Сбиты беспилотники самолетного типа

Очередную попытку террористической атаки по объектам на территории Российской Федерации пресекли силы противовоздушной обороны. Около 10 часов утра 22 декабря были обнаружены украинские беспилотники над Брянской областью, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, противник использует беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Два украинских БпЛА были уничтожены.

Вскоре ВСУ предприняли еще одну попытку. Около 11.45 дежурные обнаружили еще два беспилотных аппарата над территорией Брянской области. Средствами ПВО украинские БПЛА уничтожены.

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