Украина считает эти территории своими

Россия считает новые регионы своей неотъемлемой частью. Об этом заявил в пятницу, 22 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать стремление Украины вступить в Евросоюз с учетом того, что Киев называет Донбасс и Крым своими территориями, которые "временно оккупированы" и "аннексированы" Россией.

Песков подчеркнул, что "речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части Российской Федерации", причем "со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать", сообщает ТАСС.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер подчеркнул, что условия капитуляции Киева и завершения конфликта на Украине определит Москва. При этом Россия никогда не позволит Украине стать членом НАТО, а четыре новых региона и Крым останутся российскими.

При этом венгерский премьер Виктор Орбан, комментируя амбиции Украины по вступлению в Евросоюз, поинтересовался, как Брюссель собирается принимать эту страну в ЕС, если часть ее территории отошла России.

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