ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: Россия не оставит в покое инициаторов изъятия российских активов

13:17
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Москва ответит соответствующим образом

Тема незаконного изъятия активов России неприемлема и чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы. Такое заявление сделал в пятницу, 22 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Запад взвешивает последствия использования российских активов

Спикер Кремля предупредил, что Москва никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие российских активов.

При этом и Вашингтон и Брюссель понимают, что такие действия повлекут юридические последствия: если какие-то российские активы будут конфискованы, Россия будет смотреть, что может конфисковать в ответ, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что конфискация Соединенными Штатами активов России, замороженных в рамках санкций, может оказаться триггером "возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений".

Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов подчеркивал, что Москва не оставит без должной реакции возможное использование доходов от замороженных в Евросоюзе российских средств.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.