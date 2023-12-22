Песков: Россия не оставит в покое инициаторов изъятия российских активов

Москва ответит соответствующим образом

Тема незаконного изъятия активов России неприемлема и чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы. Такое заявление сделал в пятницу, 22 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля предупредил, что Москва никогда не оставит в покое тех, кто будет инициировать и реализовывать незаконное изъятие российских активов.

При этом и Вашингтон и Брюссель понимают, что такие действия повлекут юридические последствия: если какие-то российские активы будут конфискованы, Россия будет смотреть, что может конфисковать в ответ, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что конфискация Соединенными Штатами активов России, замороженных в рамках санкций, может оказаться триггером "возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений".

Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов подчеркивал, что Москва не оставит без должной реакции возможное использование доходов от замороженных в Евросоюзе российских средств.

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