Собянин рассказал о завершении формирования городского вокзала "Зеленоград-Крюково" МЦД-3

Там открылся вестибюль, благодаря которому пассажиры смогут делать быструю пересадку между поездами и автобусами

Городской вокзал Зеленограда - это крупнейший пересадочный узел в этом Московском округе. Здесь останавливаются пригородные электрички, поезда третьего Московского центрального диаметра. С лета нынешнего года - еще и сапсаны, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом. В перспективе вокзал войдет в состав и первой высокоскоростной магистрали "Санкт-Петербург - Великий Новгород - Тверь - Москва".

После запуска МЦД-3 общий пассажиропоток городского вокзала "Зеленоград-Крюково" вырос на 20 процентов. Люди пересаживаются с железной дороги на автобусы. Сейчас - более десятка маршрутов наземного транспорта. В перспективе - 35

Реконструкция железнодорожного комплекса началась в 2021 году. Появился новый трехуровневый вокзал, который включает в себя непосредственно пассажирский терминал, три платформы с навесами на всю длину, широкий и удобный подземный переход. В главном холе установили огромную красочную елку. Пассажирам не мешает, потому что места достаточно. Открытием нового интеграционного вестибюля завершается формирование этого вокзала.

Вестибюль является, по сути, переходом со станции на остановки наземного транспорта, которые перенесли на крюковскую эстакаду. Конечно, должным образом организовали там и автомобильное движение.

"Уходящий год стал прорывным в нашей совместной с РЖД работе по модернизации железнодорожных перевозок. Мы открыли сразу два диаметра - МЦД-3 и МЦД-4. И сегодня наземным метро пользуется уже более 1,2 миллиона пассажиров в сутки. Завершаем год тоже хорошим аккордом - на новом городском вокзале "Зеленоград-Крюково" открывается интеграционный вестибюль, благодаря которому пересадка с поезда на автобус займет всего 3 минуты вместо 6 минут. Спасибо коллегам из РЖД за этот прекрасный новогодний подарок москвичам", - отметил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, в конце декабря по традиции столичное правительство и РЖД утверждают план совместных работ на будущий год. Так планируется ввести в эксплуатацию еще один городской вокзал "Митьково". Реконструируют вокзал в Щербинке. Новые вестибюли на белорусском вокзале должны будут обеспечить интеграцию с первым и четвертым Московскими центральными диаметрами. Также будут построены или отремонтированы еще пять крупных объектов.

Объектами, которым в будущем году предстоит реставрация, сейчас пользуется до четверти миллиона пассажиров ежедневно. После завершения работ ожидается увеличение пассажира потока при одновременном повышении удобств.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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