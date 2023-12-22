Прекрасная, пышная, красивая: в Кремле нарядили главную елку страны

Ветки украсили полторы тысячи игрушек, более километра световых гирлянд

Барабаны, дудки, скрипки, балерины. Оформление новогодней елки в этом году называется "Праздничный концерт". И наряжают елочку так специально для самых маленьких гостей Кремля. Чтобы кто-то из них обязательно впечатлился и решил связать свою жизнь с изящными искусствами.

Вокруг ели - сценки из выступлений юных артистов: танцоров, певцов, музыкантов на новогоднем конверте. Оформление задает тон всей площади. Наряжают главную новогоднюю елку страны, конечно, с помощью подъемного крана. По-другому к 25-метровой красавице не подступиться. Гости столицы признаются - такого праздничного дерева они еще не встречали.

На елочке - больше километра светодиодных гирлянд, больше полусотни мерцающих шаров и 160 переливающихся светом сосулек. Радовать она будет и днем, и вечером: благодаря материалам, из которых сделаны украшения. Восьмиконечная звезда на верхушке и окутывающие ветки гирлянды будут светить постоянно. А 16 прожекторов создадут эффект северного сияния благодаря плавной смене цвета.

Все, кто окажется на новогодних представлениях в Кремле, непременно это оценят.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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