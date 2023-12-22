ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прекрасная, пышная, красивая: в Кремле нарядили главную елку страны

15:07
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Ветки украсили полторы тысячи игрушек, более километра световых гирлянд

Барабаны, дудки, скрипки, балерины. Оформление новогодней елки в этом году называется "Праздничный концерт". И наряжают елочку так специально для самых маленьких гостей Кремля. Чтобы кто-то из них обязательно впечатлился и решил связать свою жизнь с изящными искусствами.

Вокруг ели - сценки из выступлений юных артистов: танцоров, певцов, музыкантов на новогоднем конверте. Оформление задает тон всей площади.  Наряжают главную новогоднюю елку страны, конечно, с помощью подъемного крана. По-другому к 25-метровой красавице не подступиться. Гости столицы признаются - такого праздничного дерева они еще не встречали.

На елочке - больше километра светодиодных гирлянд, больше полусотни мерцающих шаров и 160 переливающихся светом сосулек. Радовать она будет и днем, и вечером: благодаря материалам, из которых сделаны украшения. Восьмиконечная звезда на верхушке и окутывающие ветки гирлянды будут светить постоянно. А 16 прожекторов создадут эффект северного сияния благодаря плавной смене цвета.

Все, кто окажется на новогодних представлениях в Кремле, непременно это оценят. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украшение главной новогодней ели
Украшение главной новогодней ели
Украшение главной новогодней ели
Украшение главной новогодней ели
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.