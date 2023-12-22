В Вахтанговском поставят автобиографическую пьесу Цветаевой

События новой эпохи, слом времен, магия любви

"Поэт не благоприятен для театра" - Марина Цветаева всегда цитировала эту строчку Генриха Гейне. И правда, девять ее романтических стихотворных пьес оказались слишком необычны для сцены и не были поставлены. Но сегодня в Вахтанговском звучат ее прозаические строки.

"Повесть о Сонечке" Цветаева написала в 1938 году в эмиграции. Вспоминая события двадцатилетней давности, постреволюционную Москву. И тех, кто тогда был рядом. Совсем юный, еще восемнадцатилетний поэт Павел Антокольский познакомил Цветаеву с вахтанговцами. С актерами Юрием Завадским, Владимиром Алексеевым. И с Сонечкой - Софьей Голлидэй. Чтобы послушать, как она читала "Белые ночи" Достоевского, собиралась, кажется, вся увлечённая театром Москва.

Актриса Ксения Трейстер, играющая Сонечку, тоже оказалась под обаянием своей героини.

"Конечно, я полюбила ее. За легкость, за какой-то острый ум. За какую-то радостную, теплую печаль, грусть по несостоявшейся любви, по несостоявшимся влюбленностям, по несостоявшимся ролям. Потому что ее не оценили. Мне кажется, это отчасти близко каждому актеру", - говорит она.

В этом спектакле - всего три актера. Марину Цветаеву играет Евгения Крегжде. А Константин Белошапка только накануне премьеры сосчитал своих персонажей. Всего у него получилось порядка двенадцати героев, причем самого разного возраста. В качестве декораций - старинная мебель. И горы песка. Так обыгрывают то, что "Повесть о Сонечке" Цветаева писала в маленьком городке на берегу Атлантического океана.

Спектакль требует неплохой физической подготовки - Ксении Трейстер еще нужно забраться в балансирующее в воздухе кресло. И несмотря на то, что сегодня премьера, работа над каждой сценой еще продолжается.

"Такой глубокий материал, и хочется в нем копаться, искать что-то новое. И ты каждый раз, каждую репетицию находишь, открываешь что-то. Слышишь партнеров. Я двадцать минут лежу в шкафу и каждый раз слушаю и отчасти наблюдаю своих партнеров. И каждый раз они меня удивляют, каждый раз я влюбляюсь в них заново", - отмечает Трейстер.

"Любовь" в этой постановке ключевое слово. Без нее, впрочем, немыслим ни один страстный и эмоциональный цветаевский текст.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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