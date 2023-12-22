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Победителями конкурса "Московская реставрация" в 2023 году стали 28 проектов

15:06
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Доходному дому Натальи Тюляевой на улице Забелина вернули исторический облик

Более 80 заявок поступило на конкурс "Московская реставрация" в 2023  году. Победителями стали 28 участников.

В пятницу некоторые объекты лауреаты показали журналистам. Так, в усыпальнице семейства Кноп на Введенском кладбище специалисты проделали огромную работу - укрепили конструкции памятника, привели в порядок фасады и интерьеры, восстановили скульптуры, стеклоблоки и погребальные урны.

Исторический облик вернули и доходному дому Натальи Тюляевой на улице Забелина. Здание было построено в 1900 году в стиле эклектики с элементами модерна. Еще до революции здесь располагались квартиры - каждая занимала отдельный этаж. Специалисты вернули первоначальную планировку, воссоздали декор, паркет, окна и двери. А одну из стен решили даже "законсервировать".

"В процессе реставрации при расчистке стен были обнаружены газеты разных эпох еще царского и советского времени. Решили сохранить, чтобы отобразить, через какае время прошло здание. Это отпечаток каждой эпохи", - отметила Мария Залевская, главный архитектор компании-подрядчика.

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