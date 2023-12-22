В Кремле признали актуальность проблемы мигрантов

Поручения даны по итогам прямой линии с президентом

Миграционная тема весьма актуальна, она на повестке дня в Кремле. Существующая система требует совершенствования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что позиция президента России Владимира Путина по этому вопросу сбалансированная. Действующая система требует постоянного совершенствования, что и делается. В частности, перечень поручений готовится по итогам прямой линии с главой государства, передает РИА Новости.

По словам Пескова, в Кремле пока нет понимания, будет ли возрождена Федеральная миграционная служба. На итоговой пресс-конференции, которая прошла 14 декабря, президент Владимир Путин заявил о необходимости создать специальный орган по работе с мигрантами. Российский лидер отметил, что их число в России достигло 10 миллионов.

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