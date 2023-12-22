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Песков: Украина развалит Евросоюз

13:42
  • пятница
  • 22 декабря 2023

В Кремле прокомментировали планы Киева по евроинтеграции

Принятие Украины в Евросоюз подорвет всю внутреннюю систему Европы. Такое заявление сделал в пятницу. 22 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя решение Брюсселя начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в интеграционное объединение, Песков отметил, что в этом случае "Евросоюз развалится".

Как подчеркнул спикер Кремля, трезвые головы в ЕС это понимают, сообщает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии является политизированным при том, что их несоответствие критериям членства в интеграционном объединении очевидно всем.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар скептически оценил перспективы евроинтеграции Украины в обозримом будущем, напомнив, что самой Ирландии потребовалось 15 или 20 лет, чтобы пройти весь путь от начала переговоров до вступления в ЕС.

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