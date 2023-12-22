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Депутат бундестага раскрыл истинную причину войны за Донбасс

13:49
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Европе нужен литий

Истинную причину войны за Донбасс назвал депутат бундестага от Христианско-демократического союза Германии Роддерих Кизеветтер. Он заявил в эфире телеканала ARD, что Европа преследует на Украине цели сугубо экономические.

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По словам депутата, Европе жизненно необходимы собственные залежи лития. А самые крупные залежи этого металла находятся в регионах Донецка и Луганска. Политик пояснил: металл нужен Германии, чтобы осуществить энергопереход.

Западные политики не в первый раз говорят о чрезвычайной заинтересованности их стран в полезных ископаемых Донбасса. Так, ранее американский журнал Newsweek писал, что главная причина, по которой Запад поддерживает Киев в российско-украинском конфликте — гигантские запасы титана на Украине. В Москве также отмечали, что США бьются на Украине не столько за геополитические интересы, сколько за титан и литий.

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