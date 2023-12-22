Победителей конкурса "Золотые имена высшей школы" наградили в столице

Участниками проекта стали почти две тысячи преподавателей.

Победителей всероссийского конкурса "Золотые имена высшей школы" наградили сегодня в Москве. Торжественная церемония прошла на площадке Министерства науки и высшего образования.

Конкурс проводят уже в шестой раз. Главная цель - повышение статуса профессии преподавателя и улучшение качества образования.

Победители демонстрировали достижения в 11 номинациях: наука, учебный процесс, воспитание, применение новейших технологий. В этом году участниками проекта стали почти две тысячи преподавателей.

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