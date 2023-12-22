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Совет Федерации закрыл осеннюю сессию

14:48
  • пятница
  • 22 декабря 2023

За год сенаторы рассмотрели 695 законопроектов

Совет Федерации провел заключительное заседание осенней сессии. Итоги работы верхней палаты российского парламента подвела его председатель Валентина Матвиенко.

За год сенаторы рассмотрели 695 законопроектов - это один из самых высоких показателей за последнее время. В центре внимания - вопросы социальной поддержки пенсионеров, детей, тех, кто ищет работу. Приоритетными остается оказание помощи участникам специальной военной операции - здесь принят внушительный комплекс мер.

Спикер подчеркнула: в предстоящий Год семьи необходимо усилить работу по этому направлению, принять единые стандарты поддержки многодетных. Особенно подготовиться нужно и к главному политическому событию года.

"Следующий год политически, исторически, безусловно, очень важный для нашей страны - его центральным событием станут выборы президента России.Очевидно, что недружественные страны и сейчас, и в дальнейшем будут пытаться грубо, настойчиво вмешиваться в наш избирательный процесс. Мы должны обеспечить абсолютную легитимность, прозрачность выборов, конкурентность выборов. Мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела и будем рады видеть в то же время всех международных наблюдателей", - добавила Матвиенко.

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Заключительное пленарное заседание осенней сессии Совета Федерации
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