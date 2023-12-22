Киев предложил западным странам лишать украинцев-уклонистов пособий

Украинские власти пытаются заставить уехавших граждан служить в ВСУ

Украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей, стоило бы лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся. Такое заявление сделал в пятницу, 22 декабря, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Таким способом украинский чиновник предложил заставить уехавших из страны военнообязанных граждан вернуться и воевать в рядах Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Однако для достижения этой цели это должно обсуждаться на уровне Генштаба, Министерства обороны, других министерств, в частности, иностранных дел и т.д. Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь.

Ранее спикер украинского Министерства обороны Илларион Павлюк заявил, что необходимое для пополнения рядов Вооруженных сил Украины число людей все равно будет набрано любыми способами — "механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский Генштаб просит мобилизовать еще 400-500 тысяч украинцев. Ожидается, мобилизация таких масштабов обойдется бюджету в 500 миллиардов гривен, или 13 миллиардов долларов.

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