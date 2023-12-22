Братислава отказалась поставлять Киеву оружие

Можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Политик отметил в интервью pravda.sk, что необходимо признаться себе в нехватке у Украины сил на то, чтобы переломить ситуацию на фронтах — "она не способна ни на какое контрнаступление".

Фицо подчеркнул, что не верит в военное решение конфликта на Украине, а также предупредил, что уже на рубеже 2023 и 2024 годов "условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия".

Ранее на Украине пожаловались, что Москва постоянно мешает Киеву закупать оружие на мировом рынке. В частности, недавно Киев нашел истребители в одной стране "на другом конце планеты", однако контракт на закупку Украиной боевых машин за рубежом якобы был сорван Россией, которая надавила на местных чиновников.

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся с линии соприкосновения, где выяснил, что украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов и беспилотников. Политик назвал такой провал снабжения ВСУ "преступлением, за которое нужно наказывать".

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