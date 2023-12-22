В Москве проходит "Елка Победы"

Благотворительная программа для детей участников СВО

В Москве в пятницу проходит "Елка Победы". Это благотворительная программа для детей участников специальной военной операции. Среди гостей - семья погибшего в зоне СВО офицера Росгвардии, Героя России Александра Потапова.

Программа в Музее Победы насыщенная. Новогодний концерт, награждение победителей тематического конкурса. В завершение для детей подготовили увлекательный исторический квест. Его участники познакомились с героями прошлого, узнали историю их подвигов, также школьникам показали ордена и медали времён Великой Отечественной войны.

Дети помогли Снегурочке зажечь звезду на Елке Победы. А в финале встретились с Дедом Морозом и получили новогодние подарки.

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