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Собянин рассказал о развитии хоккея в Москве

14:15
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Москва – центр развития российского хоккея

За последние 12 лет в Москве появилось 23 спортивных комплекса с ледовыми катками. До конца года достроят еще четыре, сообщил Сергей Собянин. Регулярно в хоккей в Москве играют почти 140 тысяч детей и взрослых. Зимой в городе работает почти 1,4 тысячи катков, а для профессионалы могут продемонстрировать свое мастерство на 88 ледовых полях.

"Москва – центр развития российского хоккея. Московские спортсмены входят в состав сборных команд России всех возрастных категорий, успешно выступают на соревнованиях внутри страны и за рубежом", – добавил Собянин.

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