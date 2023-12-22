Собянин рассказал о развитии хоккея в Москве

Москва – центр развития российского хоккея

За последние 12 лет в Москве появилось 23 спортивных комплекса с ледовыми катками. До конца года достроят еще четыре, сообщил Сергей Собянин. Регулярно в хоккей в Москве играют почти 140 тысяч детей и взрослых. Зимой в городе работает почти 1,4 тысячи катков, а для профессионалы могут продемонстрировать свое мастерство на 88 ледовых полях.

"Москва – центр развития российского хоккея. Московские спортсмены входят в состав сборных команд России всех возрастных категорий, успешно выступают на соревнованиях внутри страны и за рубежом", – добавил Собянин.

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