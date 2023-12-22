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Украинские дроны перехвачены над территорией Калужской области

14:39
  • пятница
  • 22 декабря 2023

По предварительным данным, пострадавших нет

Минобороны России сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на российской территории. Около 13.50 противовоздушная оборона засекла беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

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Как сообщили в военном ведомстве, дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА перехвачены над территорией Калужской области. Позже губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что никто не пострадал, разрушений нет.

По данным губернатора, еще один дрон был сбит в Дзержинском районе. По информации оперативных групп, работающих на месте происшествия, пострадавших и разрушений нет. Сообщается, что в международном аэропорту Калуги введен план "ковер", задержаны вылеты и прилеты. Тем временем Минобороны сообщило, что еще один украинский БПЛА уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области.

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