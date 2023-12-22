ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Совбезом биологическую безопасность

14:36
  • пятница
  • 22 декабря 2023

Это касается не только России, но и ее соседей, подчеркнул президент

Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 декабря, проводит заседание Совета безопасности. На нем обсуждается обеспечение коллективной безопасности на пространствах СНГ.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос интересует всех, особенно накануне саммита СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".

Мы поговорим сегодня об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ, коллективной биологической безопасности. С учетом тех проблем, с которыми сталкивались в ковид, да и сейчас ситуация не такая, конечно, слава богу, но, тем не менее, непростая с точки зрения эпидемиологической. Ну, а биологическая безопасность касается всех нас, наших ближайших соседей.

При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что риски биологической безопасности никуда не исчезают — они остаются и эволюционируют, при этом фиксируется смещение границ природных очагов инфекций.

В российском Министерстве обороны отмечали, что провал контрнаступления может подтолкнуть ВСУ к применению оружия массового поражения, в том числе биологического. В частности, у ведомства есть сведения о намерении украинского командования отравить источники питьевой воды, запасы продовольствия и корма для животных.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.