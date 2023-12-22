Путин обсудил с Совбезом биологическую безопасность

Это касается не только России, но и ее соседей, подчеркнул президент

Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 декабря, проводит заседание Совета безопасности. На нем обсуждается обеспечение коллективной безопасности на пространствах СНГ.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос интересует всех, особенно накануне саммита СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".

Мы поговорим сегодня об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ, коллективной биологической безопасности. С учетом тех проблем, с которыми сталкивались в ковид, да и сейчас ситуация не такая, конечно, слава богу, но, тем не менее, непростая с точки зрения эпидемиологической. Ну, а биологическая безопасность касается всех нас, наших ближайших соседей.

При этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что риски биологической безопасности никуда не исчезают — они остаются и эволюционируют, при этом фиксируется смещение границ природных очагов инфекций.

В российском Министерстве обороны отмечали, что провал контрнаступления может подтолкнуть ВСУ к применению оружия массового поражения, в том числе биологического. В частности, у ведомства есть сведения о намерении украинского командования отравить источники питьевой воды, запасы продовольствия и корма для животных.

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